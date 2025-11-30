Κέρκεζ: «Τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο»

Ο προπονητής του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ μίλησε μετά την ήττα από τον Αστέρα Aktor, τονίζοντας πως μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Είναι ένα δύσκολο βράδυ, δεν περιμέναμε να χάσουμε, πρέπει να είμαστε θετικοί και είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, κάναμε ένα-δύο λάθη στο πρώτο μέρος και θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι στο δεύτερο.

Έχουμε καλούς παίκτες ποιότητα και χαρακτήρα, πρέπει να τους βοηθήσουμε και εμείς οι προπονητές γιατί για να καταφέρει μία ομάδα να αλλάξει την κατάσταση δεν αρκούν μόνο τα χαρακτηριστικά των παικτών.

Ο Αστέρας είναι μία ομάδα με χαρακτήρα και ότι πρέπει όλοι στον Ατρόμητο να σηκώσουν το κεφάλι και να δουλέψουν σκληρά»