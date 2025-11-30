«Αφεντικό» στην Ανδαλουσία η Μπέτις - «Τρίζει» η καρέκλα του Αλμέιδα στη Σεβίλλη

Πρώτη νίκη στο «Ραμόν Σάντσες Πιχθουάν» ύστερα από επτά χρόνια για την Μπέτις που «απέδρασε» με το 0-2 κόντρα στη Σεβίλλη, η οποία ηττήθηκε για τέταρτη φορά σε πέντε αγώνες, σπρώχνοντας στην... έξοδο τον «Πελάδο».

Ο αγώνας είχε επεισοδιακό φινάλε, καθώς διακόπηκε για δέκα λεπτά στο 88' λόγω ρίψης αντικειμένων στον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Άλβαρο Βαγιές.

Στο 54' ο Φορνάλς έκλεψε την μπάλα στον άξονα και με ένα... ποίημα σκόραρε για το 0-1, ενώ στο 68' ο Αλτιμίρα τοποθέτησε τις βάσεις της ιστορικής νίκης, εκτελώντας τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο που ήταν βασικός, ξανά.

Στο 84' αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Ρομέρο και κάπου εκεί άρχισε ο «αναβρασμός» στις κερκίδες, αλλά και μεταξύ των παικτών, που δεν μπορούσαν να αποδεχθούν την ήττα από τη «μισητή» Μπέτις.

Σε ακόμα πιο δυσχερή θέση ο Ματίας Αλμέιδα που πήρε μια «ανάσα» κόντρα στην Οσασούνα, όμως η Σεβίλλη είναι στην 13η θέση, αν και ισοβαθμεί με τέσσερις ομάδες στην 9η, στο -5 από την 6η Εσπανιόλ και στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού.