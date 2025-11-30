Με τον Καρέτσα σε ρόλο... δημιουργού, η Γκενκ επέστρεψε στις νίκες

Με κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη επί της Βασιλείας στο Europa League και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να δίνει ρεσιτάλ... δημιουργίας (έβγαλε και τις 2 ασίστ), η Γκενκ υπερασπίστηκε την έδρα της με 2-1 απέναντι στη Λέουβεν, για την 16η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα... εντός των τειχών, μετά από μία ήττα και μία ισοπαλία.
Ο Καρέτσας, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 84΄ από τον Στόκερς, τροφοδότησε αρχικά τον Σάντικ στο 50΄ για το 1-0 της Γκενκ, ενώ στη συνέχεια ο Έλληνας μέσος έβγαλε την ασίστ στον Χέιμανς για το 2-1, που ήταν και τελικό σκορ. Στο ενδιάμεσο ο Κάμπα είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 78΄ για την Λέουβεν.
Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη βελγική Jupiler League, έχουν ως εξής:
Μαλίν-Σταντάρ Λιέγης 0-1 Ντέντερ-Βέστερλο 2-2 Ζούλτε Βάρεγκεμ-Σερκλ Μπριζ 1-1 Σαρλερουά-Λα Λουβιέρ 0-0 Μπριζ-Αντβέρπ 0-1 Γκενκ-Λέουβεν 2-1 Αντερλεχτ-Σεντ Ζιλουάζ 19:30 Γάνδη-Σεντ Τρουϊντέν 20:15
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 36 -15αγ.
Κλαμπ Μπριζ 32
Άντερλεχτ 28 -15αγ.
Σεντ Τρουιντέν 27 -15αγ.
Μαλίν 24
Γκενκ 23
Γάνδη 22 -15αγ.
Σταντάρ Λιέγης 21
Ζούλτε Βάρεγκεμ 21
Σαρλερουά 19
Λα Λουβιέρ 18
Βέστερλο 17
Αντβέρπ 17
Λέουβεν 15
Σερκλ Μπριζ 13
Ντέντερ 9