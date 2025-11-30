Νίκη για τους Παίδες του Ολυμπιακού

Σημαντική νίκη πέτυχε η ομάδα Παίδων του Ολυμπιακού, η οποία επικράτησε του Παναιτωλικού με 2-0 εντός έδρας για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ15.

Στο ξεκίνημα του αγώνα οι δύο ομάδες έπαιζαν αρκετά σκληρά προσπαθώντας να πάρουν την πρωτοβουλία των κινήσεων με τις φάσεις να είναι ελάχιστες στο πρώτο 40λεπτο.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν πιο δυνατά και είχαν ευκαιρίες, τόσο με τον Φλέγγα, όσο και με τον Κοτρομαγιά. Το σκορ για τον Ολυμπιακό άνοιξε στο 60′ ο Τσαβούρογλου, ο οποίος έπειτα από την πάσα του Κοτρομαγιά νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 1-0.

Η συνέχεια άνηκε και πάλι στον Ολυμπιακό, ο οποίος στο 70ό λεπτό «κλείδωσε» τη νίκη, με τον Κολιό να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 που ήταν το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Επόμενος αγώνας για τους Παίδες του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο τον ΟΦΗ εντός έδρας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τ. Πάντος): Ζαρακάς, Κολιός, Ζαχάκης, Βιδάλης, Μούτας (73′ Σιδηρόπουλος), Σαϊτάνης, Ζόχιος (41′ Μπέτσικας), Κοτρομαγιάς, Τσαβούρογλου, Μερεμετσάκης (41′ Τζεβελέκος), Φλέγγας (65′ Βασιλόπουλος).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Θ. Τεγκούσης): Μακρής, Σκόνδρας, Γαλιάτσος, Μέντζας, Αναστασίου, Μυλωνάς, Παναγιωτόπουλος, Τσούκης, Μέγας, Τσάκος, Μπαλάφας.