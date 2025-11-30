Ρίψη αντικειμένων στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας και διακοπή στο Σεβίλλη-Μπέτις (vid)

Δείτε την στιγμή της διακοπής που βάσει κανονισμού προβλέπει απόσυρση όλων στα αποδυτήρια για δέκα λεπτά, με την ένταση να είναι διακριτή σε κάθε σημείο:
Por eso me salía interrumpido el Sevilla - Betis. Tirando objetos pic.twitter.com/oQMUV3S4P9— ꧁𓅓Oⱬᥲɾᥙ㊝꧂ (@OzaruAzul) November 30, 2025
A esto nos referíamos que acaba suceder en el derbi entre Sevilla - Betis— (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) November 30, 2025
Los biris siendo los biris
pic.twitter.com/VR1pYnN3lY https://t.co/uKnLyruoMW