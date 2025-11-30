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Ρίψη αντικειμένων στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας και διακοπή στο Σεβίλλη-Μπέτις (vid)

Ποδόσφαιρο
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Διακοπή στο 88ο λεπτό στο «Ραμόν Σάντσες Πιχθουάν» μετά από ρίψη μπουκαλιών προς τον τερματοφύλακα Άλβαρο Βαγιές. Συνεχίστηκε ύστερα από 10 λεπτά το παιχνίδι, με την Μπέτις να προηγείται 0-2 της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα.

Δείτε την στιγμή της διακοπής που βάσει κανονισμού προβλέπει απόσυρση όλων στα αποδυτήρια για δέκα λεπτά, με την ένταση να είναι διακριτή σε κάθε σημείο: 

Ρίψη αντικειμένων στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας και διακοπή στο Σεβίλλη-Μπέτις (vid)