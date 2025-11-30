Έχει «σφυγμό» το Αμβούργο, «σόκαρε» την Στουτγκάρδη με 10 παίκτες!

Τεράστιο «τρίποντο», το τρίτο φετινό, πανηγύρισε στο «Volksparkstadion» το Αμβούργο που «λυτρώθηκε» στις καθυστερήσεις και επικράτησε με 2-1 επί της Στουτγκάρδη, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής στην Bundesliga.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 17' με τον Γκλάτζελ, ο Ουντάβ μπήκε αλλαγή στο 40' και ισοφάρισε στο 54, όμως στο 81' άλλαξαν οι ισορροπίες. Ο Ρόσινγκ-Λέσελιτ δέχθηκε δύο κίτρινες κάρτες σε διάστημα 16 λεπτών και αποβλήθηκε.

Ωστόσο, σε μία από τις λιγοστές αντεπιθέσεις που έβγαλε το Αμβούργο, κατάφερε να παραβιάσει για δεύτερη φορά την εστία των «Σουηβών», χάρη στην «χρυσή» αλλαγή, τον Φάμπιο Βιέιρα, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων!

Η Στουτγκάρδη έμεινε στην 6η θέση με 22 βαθμούς και έχασε την ευκαιρία να διατηρηθεί στην τετράδα, συνεχίζοντας στο «τρενάκι» της εξόδου στο Champions League. «Ανάσα» για το 13ο Αμβούργο που «ξέφυγε», έστω και με 4 βαθμούς από τη θέση του μπαράζ.