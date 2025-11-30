Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Το πέσιμο του Γιάρεμτσουκ στην περιοχή του Παναιτωλικού (vid) 30-11-2025 18:16 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναιτωλικός Ολυμπιακός ΠΡΟΣΩΠΑ Ρομάν Γιάρεμτσουκ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στις καθυστερήσεις του ο Γιάρεμτσουκ δέχθηκε τη μπάλα με την πλάτη στην εστία μέσα στην περιοχή, με τον Κοντούρη από πίσω του, βρέθηκε στο έδαφος αλλά διαιτητής και VAR έδειξαν "παίζεται". Η επίμαχη φάση Ηγέτης ακόμα κι εάν μπει στο 35': Παίκτης- κεφάλαιο για τον ΠΑΟ menshouse.gr Δεν θα είναι ο Πολάκης: Η απόλυτη έκπληξη με τον νέο αρχηγό του Σύριζα instanews.gr Οι μεγάλοι της Ευρωλίγκας καραδοκούν: 4+1 Ευρωπαίοι ΝΒΑers που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι menshouse.gr Τι κρύβεται πίσω από το deal του ΣΚΑΪ με το Κύπελλο και γιατί είναι μόνο η αρχή dailymedia.gr Η μητέρα των μαχών: Ποιοι θα είναι στην περιγραφή και το σχόλιο του μεγάλου Game 5 των αιωνίων στο ΣΕΦ dailymedia.gr Κουίζ ομιλείτε ελληνικά: Εάν τερματίσεις αυτό το τεστ αυξανόμενης δυσκολίας έχεις γνώσεις Μπαμπινιώτη menshouse.gr Η έκπληξη στα 10άρια του Παναθηναϊκού του χρόνου menshouse.gr Άλλα περίμεναν: Τι ποσοστό δίνει στο κόμμα Σαμαρά η κρυφή δημοσκόπηση που έκανε το Μαξίμου instanews.gr Το πέσιμο του Γιάρεμτσουκ στην περιοχή του Παναιτωλικού (vid) SHARE