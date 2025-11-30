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Το πέσιμο του Γιάρεμτσουκ στην περιοχή του Παναιτωλικού (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Στις καθυστερήσεις του ο Γιάρεμτσουκ δέχθηκε τη μπάλα με την πλάτη στην εστία μέσα στην περιοχή, με τον Κοντούρη από πίσω του, βρέθηκε στο έδαφος αλλά διαιτητής και VAR έδειξαν "παίζεται".

Η επίμαχη φάση

Το πέσιμο του Γιάρεμτσουκ στην περιοχή του Παναιτωλικού (vid)