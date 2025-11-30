Απείλησε τον Παναιτωλικό με σουτ ο Ζέλσον Μάρτινς (vid)

Στο 34' ο Ολυμπιακός απείλησε τον Παναιτωλικό με τον Ζέλσον Μάρτινς όταν το σουτ που επιχείρησε έξω από την περιοχή, κατέληξε λίγο άουτ.

Η ευκαιρία του Μάρτινς