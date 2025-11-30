«Διπλό» στο Αγρίνιο για τους Νέους του Ολυμπιακού

Νικηφόρα πέρασε από το Αγρίνιο η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, η οποία επικράτησε με 0-1 του Παναιτωλικού για την 12 αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να προσπαθεί να βρει διαδρόμους απέναντι στην άμυνα του Παναιτωλικού με τους Χάμζα και Κολοκοτρώνη να προσπαθούν να δημιουργήσουν «ρήγματα».

Το σκορ για την ομάδα του Πειραιά άνοιξε στο 30ό λεπτό ο Κορτές, ο οποίος έπειτα από την πάσα του Φίλη, βρέθηκε μόνος του στην περιοχή και πλάσαρε σωστά για το 0-1 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Γιώργου Σίμου προσπάθησε και πάλι να γίνει απειλητική και είχε ευκαιρίες, τόσο με τον Κορτές, όσο και με τους Βασιλακόπουλο και Χάμζα.

Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε με τις δύο ομάδες να δίνουν μονομαχίες στο χώρο του κέντρου, με αποτέλεσμα το 0-1 να μείνει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Επόμενος αγώνας για την Κ19 του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο τον ΟΦΗ εντός έδρας.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Χ. Ζαπάντης): Παπαζώης, Μεγγίδης (86′ Θανασιός), Ασημακούλας, Λαζαρίδης, Αδαμόπουλος, Σταμάτης (72′ Βέργος), Γερνάς (72′ Φερεκίδης), Αλμπάνης, Γκορόγιας (55′ Ξανθόπουλος), Χότζα, Μπίζι (55′ Γιωτόπουλος).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ. Σίμος): Γεωργακόπουλος, Σιώζιος (61′ Θεοδωρίδης), Φράγκος, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Πλειώνης, Κολοκοτρώνης (77′ Αβραμούλης), Φίλης, Κορτές (61′ Καλαϊντζίδης), Χάμζα (90′ Τρικαλιώτης), Βασιλακόπουλος.