Με τον Στέφανο Τζίμα να σκοράρει το πρώτο του γκολ στην Premier League, η Μπράιτον «πάτησε» την Φόρεστ στο Νότιγχαμ με σκορ 2-0 και οι Γλάροι βλέπουν Ευρώπη.

Ρέντα ήταν και πάει για τη Νότιγχαμ. Μετά την «παρένθεση» με την τριάρα στη Λίβερπουλ, ο Στέφανος Τζίμας με την παρέα του επανέφερε την Φόρεστ στις ήττες, επικρατώντας με σκορ 2-0 εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής.

Ο Τζίμας μπήκε ως αλλαγή στο ματς στο 65ο λεπτό και με γκολ στο 88' υπέγραψε τη νίκη των Γλάρων, κάνοντας το 2-0. Έτσι, η Μπράιτον ανέβηκε στην 5η θέση με 22 βαθμούς και είναι μία από τις ομάδες στο εντυπωσιακό... τρενάκι της Premier League, καθώς οκτώ ομάδες βρίσκονται σε απόσταση πέντε πόντων.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο (45+1'), ο Μαξίμ Ντε Κάιπερ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους και έκανε το 1-0. Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έψαξε την ισοφάριση, ωστόσο στο 88' ήταν η σειρά του Τζίμα να βρει δίχτυα και με το πρώτο του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα «κλείδωσε» τη νίκη για τους Γλάρους, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

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Δειτε το γκολ του Τζίμα: