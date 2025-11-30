Η 11άδα του ΠΑΟΚ για τη «μάχη» στη Λιβαδειά - Επιστροφή Λόβρεν στην άμυνα (pic)

Με τους Ντέγιαν Λόβρεν και Γκρεγκ Τέιλορ να παίρνουν θέση στην άμυνα θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδειακό (30/11 19:00) για την 12η αγωνιστική της Super League.

Άμεση επιστροφή στις νίκες ψάχνει ο Δικέφαλος μετά το... σοκ που υπέστη από τη Μπραν, ταξιδεύοντας στη Λιβαδειά με στόχο τη «ρεβάνς» από το παιχνίδι του Κυπέλλου.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Μαντί Καμαρά να επιστρέφει σε «ασπρόμαυρη» αποστολή μετά από ένα και πλέον μήνα, προσφέροντας μία επιλογή από τον πάγκο, ενώ εκτός παραμένει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Ο Γίρι Παβλένκα θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, με τους Τέιλορ, Λόβρεν, Κεντζιόρα και Κένι να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά.

Στο «πλευρό» του Μεϊτέ επιστρέφει ο Οζντόεφ, ενώ στο «δέκα» απόντος των Κωνσταντέλια-Πέλκα, παραμένει ο Ιβανούσετς. Στις πλευρές θα αγωνιστούν οι Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης.

Για τον γηπεδούχο Λεβαδειακό ο Λοντίγκιν θα ξεκινήσει κάτω από τα γκολπόστ, με τους Βήχο, Μάγκνουσον, Λιάγκα και Τσάπρα να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά. Ο Κωστή με τον Τσοκάι θα κινηθούν στα χαφ, με τους Μπάλτσι, Παλάσιος και Βέρμπιτς να ξεκινούν πίσω από τον Όζμπολτ.

