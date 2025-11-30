Επέστρεψε στις νίκες η Κ17 του Ολυμπιακού

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα του αγώνα και είχαν σημαντικές ευκαιρίες με τους Μούχαλη και Λαζαρίδη. Στο 23′ ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ, όταν ο Μωυσιάδης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 1-0.
Η ομάδα του Αβραάμ Παπαδόπουλου, συνέχισε να πιέζει ψηλά και να δημιουργεί ευκαιρίες, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να σημειώσει και δεύτερο γκολ πριν από το φινάλε του ημιχρόνου, όταν ο Λαζαρίδης έγινε αποδέκτης της μπάλας και νίκησε τον Πολυχρονόπουλο για το 2-0.
Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να κυριαρχήσουν στο χώρο του κέντρου με αποτέλεσμα να μένει το 2-0 ως το τέλος.
Επόμενος αγώνας για την Κ17 του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο τον ΟΦΗ εκτός έδρας.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Α. Παπαδόπουλος): Μπράνης, Παναγόπουλος (70′ Φαρίνης), Κόλτσα, Δημόπουλος, Γούσιος, Παπαγεωργίου, Χρηστίδης (85′ Ζενελάι), Μωυσιάδης, Λαζαρίδης (85′ Σπυράκος), Μούχαλης (55′ Λεοντόπουλος), Αγγελόπουλος (70′ Σιάμπος).
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Σ. Μπελεβόνης): Πολυχρονόπουλος, Μπρούνος, Βιανέλο, Τσεκούρας, Οικονομίδης, Ρούσης, Χασάνης, Αθανασόπουλος, Τοζίδης, Γκοτζάι, Γκόγκας.