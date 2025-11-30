Επέστρεψε στις νίκες η Κ17 του Ολυμπιακού

Στις νίκες επέστρεψε η ομάδα Εφήβων του Ολυμπιακού, η οποία επικράτησε με 2-0 του Παναιτωλικού εντός έδρας για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League K17.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα του αγώνα και είχαν σημαντικές ευκαιρίες με τους Μούχαλη και Λαζαρίδη. Στο 23′ ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ, όταν ο Μωυσιάδης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 1-0.

Η ομάδα του Αβραάμ Παπαδόπουλου, συνέχισε να πιέζει ψηλά και να δημιουργεί ευκαιρίες, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να σημειώσει και δεύτερο γκολ πριν από το φινάλε του ημιχρόνου, όταν ο Λαζαρίδης έγινε αποδέκτης της μπάλας και νίκησε τον Πολυχρονόπουλο για το 2-0.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να κυριαρχήσουν στο χώρο του κέντρου με αποτέλεσμα να μένει το 2-0 ως το τέλος.

Επόμενος αγώνας για την Κ17 του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο τον ΟΦΗ εκτός έδρας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Α. Παπαδόπουλος): Μπράνης, Παναγόπουλος (70′ Φαρίνης), Κόλτσα, Δημόπουλος, Γούσιος, Παπαγεωργίου, Χρηστίδης (85′ Ζενελάι), Μωυσιάδης, Λαζαρίδης (85′ Σπυράκος), Μούχαλης (55′ Λεοντόπουλος), Αγγελόπουλος (70′ Σιάμπος).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Σ. Μπελεβόνης): Πολυχρονόπουλος, Μπρούνος, Βιανέλο, Τσεκούρας, Οικονομίδης, Ρούσης, Χασάνης, Αθανασόπουλος, Τοζίδης, Γκοτζάι, Γκόγκας.