Άνετο «διπλό» στην έδρα του τελευταίου βαθμολογικά Παναργειακού πανηγύρισε ο Πανιώνιος με σκορ 0-3, με τον Ιστορικό να μένει στο -5 και στο κυνήγι της 1ης Καλαμάτας, έχοντας ωστόσο ματς λιγότερο.

Ο Πανιώνιος συνέχισε την πορεία του στον Β’ όμιλο της Super League 2 με ακόμα ένα διπλό, επικρατώντας 3-0 του Παναργειακού στο Άργος για τη 12η αγωνιστική. Οι «κυανέρυθροι» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2’ με τον Βενάρδο, κλείνοντας το πρώτο μέρος μπροστά στο σκορ.

Στο 65’ ο Μόρσεϊ έκανε το 2-0, πριν ένα αυτογκόλ του Νικολετόπουλου (72΄) διαμορφώσει το τελικό 3-0. Ο Πανιώνιος βρίσκεται πλέον στο -5 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα, έχοντας όμως ματς λιγότερο, το οποίο θα δώσει μεσοβδόμαδα απέναντι στον Ολυμπιακό Β’ στη Νέα Σμύρνη.

Η Ελλάς Σύρου αξιοποίησε ξανά την έδρα της και πήρε την τρίτη φετινή εντός έδρας νίκη, επικρατώντας 2-0 της Athens Kallithea. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν στο 8’ με τον Βερνάρνδο, ενώ στο 66’ ο Κόλα «κλείδωσε» το τρίποντο.