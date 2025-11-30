To... background των αγώνων του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:
Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα του αγώνα κόντρα στον Λεβαδειακό στο γήπεδο “Λάμπρος Κατσώνης” για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με το background της αναμέτρησης.
20 αναμετρήσεις με τον Λεβαδειακό έχει ο ΠΑΟΚ στη Βοιωτία και στις οκτώ από αυτές έφυγε με τη νίκη, στις έξι υπήρξε ισοπαλία και έξι επικράτησε ο Λεβαδειακός.
- Στην τελευταία επίσκεψη στη Βοιωτία ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 χάρη στα γκολ των Μαντί Καμαρά και Στέφαν Σβαμπ, ενώ στο ακριβώς προηγούμενο είχε υπάρξει ισοπαλία (1-1). Στα επτά τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια του με τον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα ο Δικέφαλος έχει τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες. Οι δύο ομάδες τη φετινή περίοδο συναντήθηκαν και για το Κύπελλο Ελλάδας, όπου η ομάδα της Βοιωτίαςεπικράτησε με 4-1.
- Για το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ παραμένει αήττητος στα τελευταία 15 του παιχνίδια με τον Λεβαδειακό εντός και εκτός έδρας, με 12 νίκες και τρεις ισοπαλίες.
- Η τελευταία νίκη του Λεβαδειακού επί του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα ήταν στις 13 Απριλίου 2014 με 3-2 (14’ Τόνι Βαρέλα, 17’ Μιλοσάβλιεφ, 29’ Κονέ – 47’ Ολίσε, 88’ Βούκιτς).
- 32 γκολ έχει σημειώσει ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Λεβαδειακού, με τον Βλάνταν Ίβιτς να είναι υπεύθυνος για τα τρία από αυτά και μάλιστα σε τρία διαδοχικά παιχνίδια.
- Οι τρεις από τις οκτώ νίκες του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό είναι με σκορ 1-0, ενώ υπάρχουν ακόμη δύο με 2-1 και 2-0. Το παζλ συμπληρώνουν το 3-0. Από την άλλη πλευρά, ο Λεβαδειακός έχει έξι νίκες που είναι όλες με διαφορετικό σκορ.
- Μόλις σε δύο αναμετρήσεις δεν έχουν σημειωθεί γκολ, αφού υπήρξε λευκή ισοπαλία, ενώ ανάμεσα στις δύο ομάδες έχει παρουσιαστεί δύο φορές το 2-2 και το 1-1.
- Η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν στις 4 Οκτωβρίου 1987, με νίκη 4-2 του Λεβαδειακού. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει νίκη στα πέντε πρώτα του παιχνίδια εκεί (δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες) και η πρώτη επικράτηση του ήταν στις 12 Μαρτίου 1995 με 1-0 χάρη στο γκολ του Αντώνη Γιουκούδη.