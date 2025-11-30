To... background των αγώνων του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό

Στατιστικά στοιχεία και προϊστορία των αγώνων του ΠΑΟΚ απέναντι στον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα του αγώνα κόντρα στον Λεβαδειακό στο γήπεδο “Λάμπρος Κατσώνης” για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με το background της αναμέτρησης.

20 αναμετρήσεις με τον Λεβαδειακό έχει ο ΠΑΟΚ στη Βοιωτία και στις οκτώ από αυτές έφυγε με τη νίκη, στις έξι υπήρξε ισοπαλία και έξι επικράτησε ο Λεβαδειακός.