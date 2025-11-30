Ο ΠΑΟΚ «ξέσπασε» κόντρα στον Λεβαδειακό (9-0) με πρωταγωνιστές τους Ματέρα και Σούβλατζη, πλησιάζοντας σταδιακά στην κορυφή της Super League K17.

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του έψαξε ο Δικέφαλος υποδεχόμενος τον Λεβαδειακό, μειώνοντας παράλληλα την απόσταση από την κορυφή. Χωρίς απουσίες και με «πινελιές» φρεσκαρίσματος στην ενδεκάδα ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το πόδι πατημένο στο…γκάζι.

Σούβλατζης, εντυπωσιακό ποδόσφαιρο και 4-0

Πρώτη φάση και πρώτο γκολ όταν στο 7ο λεπτό ο Ματέρα πλάσαρε άψογα για το 1-0. Τρία λεπτά αργότερα, ο Ξέστερνος έκανε απίστευτη σέντρα από τα δεξιά και ο Σούβλατζης με καρφωτή κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στα μόλις δέκα πρώτα λεπτά.

Στο 18’ ο Ξέστερνος είχε ευκαιρία να χριστεί με τη σειρά του σκόρερ αλλά από κοντά αστόχησε. Ό,τι δεν κατάφερε όμως ο δεξιός εξτρέμ του ΠΑΟΚ το έπραξε επτά λεπτά αργότερα, όταν βρέθηκε ολομόναχος στην πλάτη της άμυνας και με άψογο πλασέ -μετά από εξαιρετική προσποίηση- «έγραψε» το 3-0.

Το ημίχρονο «έκλεισε» με ένα ακόμα γκολ -το πιο όμορφο- όταν στο 43’ ο Σούβλατζης κρέμασε τον τερματοφύλακα των Βοιωτών για το 4-0 του πρώτου μισού.

Το κοντέρ... σταμάτησε στα 9 με τον Ματέρα να «ζωγραφίζει»

Ο Δικέφαλος όμως δεν είχε διάθεση να σταματήσει, με τους Βοιωτούς να πληρώνουν τα... σπασμένα του Πανσερραϊκού. Μέσα σε τρία λεπτά ο δείκτης... ανέβηκε στο 7-0.

Στο 54΄το 5-0 με όμορφη ατομική ενέργεια του Μεταξά, ενώ στο επόμενο λεπτό Βλάχος-Ματέρα συνδυάστηκαν με... κλειστά μάτια, με τον δεύτερο να σκοράρει με δυνατό σουτ. Στο 57΄το 7-0 με τον Χατσίδη να βγάζει άψογη σέντρα και τον Βλάχο να σκοράρει από κοντά με το κεφάλι.

Δύο ακόμα γκολ μέχρι το 80ο λεπτό, με τον Πατσαλίδη από κοντά να γράφει το 8-0 στο 76΄και τέσσερα λεπτά αργότερα τον Μεταξά να μην αστοχεί σε τετ α τετ.

Τελικό σκορ 9-0 για τον... ασταμάτητο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν... λυπήθηκε τον Λεβαδειακό, φτάνοντας τους 20 βαθμούς στο πρωτάθλημα στο -2 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό που δοκιμάζεται σήμερα (30/11) στην έδρα της ΑΕΚ.

Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Άρη στο ντέρμπι της πόλης, ενώ οι Βοιωτοί υποδέχονται τον Αστέρα Τρίπολης.