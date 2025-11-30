Ματσάρα και... χορταστικό 4-4 για τις Κ15 ΑΕΚ και Παναθηναϊκού

Η ΑΕΚ υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό για την 12η αγωνιστική του Πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν το πιο απολαυστικό παιχνίδι όλης της χρονιάς και να μένουν στο 4-4.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πάρα πολύ δυνατά στο ματς και με δύο γκολ του Λιάκου στο πρώτο 7λεπτο πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων, όμως το «Τριφύλλι» ξαναμπήκε στο ματς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Δήμου.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Κορμάνος διαμόρφωσε το 3-1, με τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει ρυθμούς και να ισοφαρίζει εκτέλεση κόρνερ του Κρασαγάκη που κόντραρε στο 49’. Δύο λεπτά μετά ο Αγγελόπουλος ισοφάρισε και στο 55’ ολοκληρώθηκε η ανατροπή, με τον Πανταζή να φεύγει στην πλάτη της άμυνας και να «γράφει» το 3-4.

Οι γηπεδούχοι ωστόσο δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και στο 73’ κατάφεραν να ισοφαρίσουν, με το 4-4 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων.

ΑΕΚ: Ιορδανόπουλος, Ανδρικόπουλος, Αμπελάς, Μυλωνάς, Τσιφτσής, Κουργιαντάκης, Τσαχουρίδης, Μεργούπης, Κορμάνος, Λιάκος, Δημήτρουλας.

Παναθηναϊκός: Κουφόπουλος, Μυλωνάς (40΄ Βελούδης), Γρηγοριάδης, Ρεμούνδος, Αγγελόπουλος, Κασίμος, Πάλλης, Δημητρακόπουλος (60΄ Ουγκουρεάνου), Πανταζής, Κρασανάκης, Δήμος (76΄ Μωϋσιάδης).