Μπορεί να βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, ωστόσο η Γιουνάιτεντ τα κατάφερε κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, έκανε την ανατροπή και έφυγε τελικά με το «διπλό» με σκορ 2-1.

Επιστροφή στις νίκες για την Γιουνάιτεντ, καθώς μετά από δύο ισοπαλίες και μία ήττα, η Μάντσεστερ φώναξε δυναμικά «παρών» και πανηγύρισε ένα πολύ δύσκολο «τρίποντο» στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας με σκορ 2-1.

Έτσι, οι «κόκκινοι διάβολοι» πέρασαν στη βαθμολογία την Πάλας και ανέβηκαν στην 6η θέση με 21 βαθμούς και είναι στο -2 από την 3η Τσέλσι. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι έμειναν στην 7η θέση με 20 βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ζαν-Φιλίπ Ματετά στο 36ο λεπτό και νόμιζαν πως θα έχουν πλέον εύκολο έργο κόντρα στο σύνολο του Ρουμπέν Αμορίμ που βρίσκεται σε κρίση εδώ και καιρό. Ωστόσο, οι «κόκκινοι διάβολοι» έκαναν την... έκπληξη, έφτασαν τελικώς στην ανατροπή και πήραν τη νίκη. Αρχικά, ο Τζόσουα Ζιρκζέι ισοφάρισε σε 1-1 στο 54ο λεπτό έπειτα από ασίστ του Φερνάντες, ενώ 9΄ αργότερα, ο Μπρούνο «σέρβιρε» στον Μέισον Μάουντ για το 2-1 (63').