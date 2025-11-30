Με αρκετές αλλαγές κόντρα στον Παναιτωλικό η ενδεκάδα του Ολυμπιακού (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στο εκτός έδρας ματς με τον Παναιτωλικό για τη 13η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τους Αγρινιώτες εκτός έδρας στις 17:00 και η ενδεκάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε γνωστή λίγη ώρα πριν την σέντρα της αναμέτρησης.

Ο Βάσκος τεχνικός ξεκινάει με τον Τζολάκη στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μάντσα και Μπρούνο. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Έσε και Νασιμέντο, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης θα κινούνται οι Μαρτίνς και Στρεφέτσα. Δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης θα είναι οι Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ σε σύστημα 4-4-2 για τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοτσίνια, Ρέτσος, Μάντσα, Μπρούνο, Μαρτίνς, Έσε, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ, Ελ Κααμπί.

Οι αναπληρωματικοί: Μπότης, Κουράκλης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Βέζο, Ροντινέι, Γιαζίτσι, Καμπελά, Μουζακίτης, Γκαρθία.