ΠΑΟΚ: «Στηρίζουμε την ομάδα μας με σεβασμό στην πόλη» - Η ενημέρωση για τα εισιτήρια

Ο ΠΑΟΚ εφιστά την προσοχή στους «ασπρόμαυρους» ταξιδιώτες, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στη Λιβαδειά.

Ο Δικέφαλος ενημέρωσε ταυτόχρονα πως υπάρχουν κάποια τελευταία εισιτήρια στη Θύρα 5 του «Λάμπρος Κατσώνης», στο οποίο θα υπάρχει αρκετός αστυνομικός έλεγχος.

Αναλυτικά η ενημέρωση των «ασπρόμαυρων»:

«Σε λίγες ώρες η ομάδα μας δίνει ένα σημαντικό παιχνίδι στη Λιβαδειά και σ΄ αυτό το παιχνίδι θα έχει τον κόσμο μας στο πλευρό της.

Θυμίζουμε ότι δεν πρέπει να επιχειρήσει να πλησιάσει κανείς το γήπεδο χωρίς εισιτήριο, η πρόσβαση δεν θα είναι δυνατή, καθώς θα υπάρχουν προέλεγχοι από την αστυνομία.

Στηρίζουμε την ομάδα μας, όπως πολύ καλά ξέρουμε, πάντα με σεβασμό στην πόλη και την ομάδα που μας φιλοξενεί, ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών, προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, φροντίζουμε να είναι το γήπεδό μας πάντα ανοιχτό.

Υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια και θα πωλούνται μέχρι τις 6μμ»