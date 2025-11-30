Απίστευτο: Πρόεδρος ομάδας στην Παραγουάη έβαλε αλλαγή… τον εαυτό του (vid)

Ο 51χρονος πρόεδρος της Ρεκολέτα, Λουίς Βιδάλ αγωνίστηκε για πρώτη φορά ως επαγγελματίας, στο παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα του και τη Νασιονάλ Ασουνσιόν

Ο Λουίς Βιδάλ, πρόεδρος της Ρεκολέτα, έκανε ένα συνηθισμένο παιχνίδι της Παραγουάης μπάχαλο. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας είπε να δώσει… μόνος του τη λύση και να βγάλει την ομάδα του από το αδιέξοδο, στο 0-0 απέναντι στην Νασιονάλ Ασουνσιόν, βάζοντας αλλαγή... τον εαυτό του στο παιχνίδι.

Ο 51χρονος (και 11 μηνών) παράγοντας φόρεσε τη φανέλα της ομάδας του και έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που παίζει στην πρώτη κατηγορία της χώρας.

Ο Βιδάλ σχεδόν δεν ακούμπησε την μπάλα, όμως πέτυχε αυτό που ήθελε. Να ζήσει το όνειρό του πριν τα 52α γενέθλιά του και ταυτόχρονα έγινε viral σε όλα τα μέσα της χώρας.