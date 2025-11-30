Ομάδα 12χρονων αγοριών διέσυρε ομάδα κοριτσιών και μετά το τέλος τους είπαν να «Πάνε να πλύνουν τα πιάτα»

Ποδοσφαιρική ομάδα 12χρονων αγοριών στην Ισπανία επικράτησε με 8-0 κατά ομάδας κοριτσιών και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω του σχολίου περί ...πιάτων, μετά το τέλος του αγώνα.

Η Velarde FC of Muriedas, ομάδα νέων στα τοπικά πρωταθλήματα της Ισπανίας, διέσυρε με 8-0 τη γυναικεία Monte Soccer Féminas. Ως εδώ... όλα καλά. Όμως η συνέχεια και όσα ακολούθησαν, με την αντίδραση του ισπανικού ποδοσφαίρου και τις προεκτάσεις περί σεξισμού οι οποίες δημιουργήθηκαν, έχουν κάνει άνω κάτω την ισπανική κοινωνία.

Οι12χρονοι δημοσίευσαν φωτογραφία από τα αποδυτήρια με το hashtag #gowashthedishes, ζητώντας ουσιαστικά από τις αντιπάλους τους να «πάνε να πλύνουν τα πιάτα».



Η Ισπανική Ένωσης για την Ισότητα στον Αθλητισμό αναγκάστηκε να καταδικάσει από την πρώτη στιγμή το γεγονός και να ζητήσει εξηγήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ποιος πρέπει να αναλάβει δράση;

Το να ξυπνάς και να διαβάζεις πως μερικά 12χρονα αγόρια από την Velarde F.C. είπαν σε μια ομάδα γυναικών ποδοσφαίρου C.D.E. Monte Soccer Women παρόμοιας ηλικίας να «πάνε στην κουζίνα» είναι απολύτως σοκαριστικό.

Έπαιζαν έναν αγώνα μεταξύ τους. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα κοριτσιών εκεί. Οι ομάδες κοριτσιών, μέχρι το επίπεδο U12, παίζουν εναντίον των αγοριών. Έχασαν με 0-8. Και τα αγόρια τους είπαν να «πάνε στην κουζίνα να πλύνουν τα πιάτα».

Αυτή η ανάρτηση απευθύνεται στους προπονητές, τις οικογένειες, τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά και τους νέους που πιστεύουν ότι η ισότητα είναι ήδη δεδομένη.

Τα αγόρια όχι μόνο έδειξαν ασέβεια στους αντιπάλους τους ανεξαρτήτως φύλου, κάτι που είναι κατακριτέο από μόνο του, αλλά το χειρότερο είναι ότι τους δυσφήμισαν, τους προσέβαλαν και τους ταπείνωσαν λέγοντάς τους να «πάνε στην κουζίνα». Ποιος φταίει που αυτό το σχόλιο έμεινε ατιμώρητο; Ο σύλλογος; Οι οικογένειες; Οι εκπαιδευτικοί; Η πολιτιστική κληρονομιά; Η κοινωνία στο σύνολό της;

Δεν είμαστε κριτές, ούτε προσποιούμαστε ότι είμαστε. Αυτή είναι απλώς μια αναφορά της κατάστασης, ελπίζοντας ότι είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Παρόλα αυτά, νιώσαμε την υποχρέωση να την φέρουμε στην προσοχή όλων, ελπίζοντας ότι ο καθένας θα αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί».

Παράλληλα είχαμε και την αντίδραση του συλλόγου:

«Ετοιμάζουμε εκπαιδευτική ομιλία για όλους τους παίκτες μας»

«Αγαπητή οικογένεια της Velarde, στον ποδοσφαιρικό σύλλογο μας συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να προσφέρουμε στους παίκτες μας μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Με αυτό το πνεύμα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ετοιμάζουμε μια εκπαιδευτική ομιλία για όλους τους παίκτες του συλλόγου.

Στόχος αυτής της συνεδρίας θα είναι η αντιμετώπιση δύο θεμελιωδών θεμάτων στην αθλητική και προσωπική ανάπτυξη των παιδιών μας: 1. Ισότητα και σεβασμός στον αθλητισμό, βασικές αξίες για την οικοδόμηση ενός υγιούς, ασφαλούς και εμπλουτιστικού περιβάλλοντος για όλους. 2. Ο αντίκτυπος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινότητά τους, παρέχοντας εργαλεία για υπεύθυνη και συνειδητή χρήση σε ένα βασικό στάδιο ανάπτυξης.

Τις επόμενες ημέρες, θα σας ενημερώσουμε για την ημερομηνία, την τοποθεσία, τον ομιλητή και την καθορισμένη ώρα για το ποδόσφαιρο 8x8 και την επόμενη συνεδρία για το ποδόσφαιρο 11x11. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και τη συνεχή δέσμευσή σας στην εκπαίδευση και την ευημερία των νεαρών αθλητών μας. Με εκτίμηση, Ποδοσφαιρικός σύλλογος Velarde».