Τρόμος στο Champions League Αφρικής: Επιτέθηκαν με μαχαίρι στον Τρεζεγκέ! (vid)

Ο Αιγύπτιος εξτρέμ της Αλ Αχλί, Μαχμούντ Αχμέντ Ιμπραΐμ Χασάν, γνωστός ως Τρεζεγκέ, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

Ένα απίστευτο γεγονός έλαβε χώρα στη διάρκεια αγώνα του Αφρικανικού Champions League!

Ο Αιγύπτιος εξτρέμ της Αλ Αχλί, Μαχμούντ Αχμέντ Ιμπραΐμ Χασάν, γνωστός ως Τρεζεγκέ, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

Σύμφωνα με την «Mundo Deportivo», το τραγικό αυτό συμβάν στον αγώνα μεταξύ της αιγυπτιακής Αλ-Αχλί και της FAR Ραμπάτ του Μαρόκου.

«Η δεύτερη αγωνιστική του CAF Champions League την Παρασκευή (28/11) περιλάμβανε αυτή τη σκηνή, που έμοιαζε περισσότερο με κάτι βγαλμένο από ταινία, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στην Αλ Αχλί της Αιγύπτου και τη FAR του Μαρόκου» αναφέρει το ισπανικό μέσο και προσθέτει:

«Στη μέση του παιχνιδιού, ένας από τους οπαδούς της μαροκινής ομάδας πέταξε ένα μαχαίρι προς τον Τρεζεγκέ. Το χειρότερο είναι ότι, όταν ο μέσος και οι συμπαίκτες του προσπάθησαν να δείξουν το μαχαίρι στον διαιτητή, οι αντίπαλοι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να το αποτρέψουν.

Μπορεί να διακρίνει κανείς έναν από αυτούς —φορώντας το διακριτικό των αναπληρωματικών— να βάζει το αντικείμενο μέσα στο παντελόνι του.

Μια απολύτως ντροπιαστική εικόνα.»

🚨 SCÈNE CHOQUANTE ! 😡🤯



Un objet tranchant à été lancé par les supporters du FAR Rabat 🇲🇦 sur Trezeguet ! 🔪



Lorsque le joueur tente de le montrer aux officiels, plusieurs joueurs marocains l’agressent pour récupérer l’objet et le dissimuler. 😵pic.twitter.com/YthxI7hMoD — Onze Masr 🇪🇬 (@onzemasr) November 28, 2025



