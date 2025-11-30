Ιβανούσετς: «Δουλεύω να αφομοιώσω την τακτική του Λουτσέσκου»

Ο Λούκα Ιβανούσετς παραχώρησε δηλώσεις, στην κάμερα της NOVA, ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου αναφέρθηκε στην μέχρι τώρα παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, την ομάδα, το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ, αλλά και την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, εκεί όπου σημείωσε το δικό του «κλειδί» για τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε:

Αρχικά για το πως αισθάνεται:

«Αισθάνομαι καλά, πραγματικά καλά, κάναμε πολύ καλή αποθεραπεία μετά το παιχνίδι της Πέμπτης και είμαστε έτοιμοι για το επόμενο».

Για το που επικεντρώνεται στο μικρό διάστημα μεταξύ των αγώνων:

«Την πρώτη μέρα μετά το παιχνίδι πρέπει να κάνεις καλή αποθεραπεία και την δεύτερη μέρα να ενεργοποιήσεις και πάλι το σώμα του. Να αρχίσει λίγο να κινείται και πάλι. Αυτοί οι δυο είναι οι πιο σημαντικοί άξονες ανάμεσα σε δυο παιχνίδια που είναι κοντά το ένα με το άλλο».

Για το παιχνίδι της Πέμπτης:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ. Από εκεί και πέρα είναι κρίμα που δεν καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, επειδή δεχτήκαμε γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Όμως δε θα ήθελα να σταθώ άλλο στο παρελθόν. Το παιχνίδι ανήκει εκεί πλέον, έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι μπροστά μας και πρέπει να αφοσιωθούμε σε αυτό».

Για το πως προσαρμόστηκε ο ίδιος:

«Καταρχάς όλοι οι άνθρωποι στο κλαμπ είναι εξαιρετικοί. Με βοήθησαν από την πρώτη μέρα που βρίσκομαι εδώ να νιώσω οικεία, να έχω όλα όσα χρειάζομαι για να δουλέψω. Όσο αφορά το κομμάτι των δυσκολιών που αντιμετώπισα, έχει να κάνει με τακτικά θέματα, η ομάδα είχε έναν τρόπο παιχνιδιού, εγώ έπρεπε να δουλέψω για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και να αντιληφθώ ακριβώς τι ζητάει ο προπονητής. Μιλάω πολύ μαζί του και με τους βοηθούς του και νομίζω ότι αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο. Όταν θα αφομοιώσω πλήρως το τακτικό κομμάτι, θα μπορέσω να πάρω και περισσότερα λεπτά συμμετοχής».

Για το αν αισθάνεται δικαιωμένος που επέλεξε τον ΠΑΟΚ

«Νιώθω πάρα πολύ καλά πραγματικά. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, είναι ιστορική χρονιά με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων. Το επίπεδο είναι εξαιρετικό, η ομάδα παίζει στην Ευρώπη, το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό. Νιώθω πάρα πολύ καλά, αυτό που με απασχολεί περισσότερα λεπτά, να δουλέψω για να μπορώ να προσφέρω περισσότερα. Όμως είναι πολύ καλά και νιώθω πολύ χαρούμενος εδώ».

Για την θέση που προτιμάει να αγωνίζεται:

«Δεν έχω πρόβλημα, μπορώ να ανταποκριθώ και στις δυο θέσεις (σ.σ.: δεκάρι και αριστερά). Αυτό έχει να κάνει και με το πως είναι τοποθετημένος ο αντίπαλος στο γήπεδο. Οπότε εγώ δεν έχω πρόβλημα, πραγματικά νομίζω έχω την οικειότητα να βοηθήσω και να ανταπεξέλθω και στις δυο θέσεις. Είναι καθαρά θέμα του προπονητή».

Για το τι του αρέσει περισσότερο στον ΠΑΟΚ:

«Η ομάδα είναι εξαιρετική. Έχω πολύ καλή σύνδεση με όλα τα παιδιά εδώ και τους προπονητές. Είναι πολύ καλό το κλίμα. Μου αρέσει επίσης πάρα πολύ η πόλη, το ίδιο και στη γυναίκα μου. Απολαμβάνουμε πάρα πολύ τον χρόνο εδώ».

Για τον Λεβαδειακό:

«Τον ξέρουμε τον Λεβαδειακό, τον έχουμε αντιμετωπίσει ήδη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο 120%. Αυτό θα είναι το κλειδί για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Αν είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτόν τον βαθμό και δείξουμε την ποιότητα μας στο γήπεδο, τότε θα καταφέρουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».