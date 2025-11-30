Μπέρδος στο SDNA: «Αγαπάω το ποδόσφαιρο και είναι το ίδιο όπου και αν αγωνίζομαι»

Πως είναι μόλις στα 17 σου χρόνια να κάνεις ντεμπούτο στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ Β και να πρωταγωνιστείς με την «ασπρόμαυρη» Κ19; Ο Δημήτρης Μπέρδος περιέγραψε στο SDNA την «τρελή» σεζόν που διανύει σε προσωπικό επίπεδο.

Ξεχωριστή μέρα (και) η χθεσινή (29/11) για τον Δημήτρη Μπέρδο, ο οποίος στα 17 του έτη πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ Β.

Με την ανδρική ομάδα έχει «συστηθεί» εδώ και καιρό, καθώς μετράει τρεις συμμετοχές σε Κύπελλο και Super League, ενώ είναι εκ των πρωταγωνιστών της Κυπελλούχου Κ19.

«Τρελή» σεζόν για έναν 17χρονο, ο οποίος προπονείται με τρεις διαφορετικές ομάδες, με τον ίδιο να μιλάει στο SDNA και να «εξομολογείται» την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο SDNA:

Για το ντεμπούτο του σε τρίτη διαφορετική ομάδα του ΠΑΟΚ φέτος: «Στο πρώτο ημίχρονο μέχρι να δεχτούμε την κόκκινη κάρτα -κάτι που δεν περιμέναμε προφανώς-, παίζαμε πάρα πολύ καλά. Αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι και μετά την κόκκινη κάρτα πολύ καλά. Για μένα είναι κάτι τρομερό να αγωνίζομαι στον ΠΑΟΚ Β και είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε με οποιονδήποτε τρόπο και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι».

Για το πόσο δύσκολη ήταν η νίκη λόγω της κόκκινης: «Είναι κάθε παιχνίδι πολύ σημαντικό για διάφορους λόγους. Πρέπει να βλέπεις κάθε παιχνίδι διαφορετικά, γιατί η αντίπαλη ομάδα αμυνόταν με ιδιαίτερο τρόπο και εμείς έπρεπε να «σπάσουμε» την πίεση από τα πλάγια, όπως μας είχε δείξει ο προπονητής. Το καταφέραμε και κερδίσαμε».

Για το αν βρίσκεται στο 100%, καθώς αγωνίζεται σε τρεις ομάδες ταυτόχρονα: «Σίγουρα με έχουν βοηθήσει τα παιχνίδια και παίρνω ρυθμό. Πιστεύω όσα περισσότερα παιχνίδια θα παίζω τόσο καλύτερα θα τα πηγαίνω».

Για το πόσο εύκολο είναι για έναν 17χρονο να αλλάζει «περιβάλλον» μεταξύ ανδρικού, ΠΑΟΚ Β και Κ19: «Αλλάζει λίγο η ψυχολογία, αλλά είναι το ποδόσφαιρο που αγαπάω και για μένα είναι το ίδιο όπου αγωνίζομαι».