Ο Κριστιάνο τα έβαλε με τερματοφύλακα ρομπότ που ελέγχεται από Τεχνητή Νοημοσύνη! (vid)

Ο Κριστιάνο δέχθηκε την πρόκληση απέναντι σε τερματοφύλακα ο ρομπότ και έδειξε πως στα 41 του παραμένει "καυτός"

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει να περηφανεύεται πως είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών, σημειώνοντας το ένα τέρμα μετά το άλλο, στα 41 του. Ο "GOAT" της Πορτογαλίας έχει πετύχει 953 γκολ στην καριέρα του και δεν σταματάει αν δεν φτάσει τα 1.000 γκολ.

Πρόσφατα όμως ο Κριστιάνο κλήθηκε να δοκιμάσει κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι που ακόμη και ο ίδιος δεν ήταν εύκολο να μαντέψουμε αν θα καταφέρει. Να σκοράρει εναντίον ενός τερματοφύλακα... ρομπότ, ο οποίος ελέγχεται από Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Ο Πορτογάλος αστέρας δέχθηκε προφανώς την πρόκληση. Αρχικά, ξεκίνησε να εκτελεί με το αριστερό του πόδι. Όμως, ο τερματοφύλακας-ρομπότ είχε εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα, μπλοκάροντας όλα τα σουτ.

Τα πράγματα έδειχναν αρκετά... σοβαρά, με τον ποδοσφαιριστή της Αλ Νασρ να παίρνει τη μεγάλη απόφαση να επιστρατεύσει τα μεγάλα μέσα και να στραφεί στο δεξί του πόδι αφού βρήκε το αδύναμο σημείο του τερματοφύλακα. Με ένα εύστοχο σουτ με το δεξί, ο Κριστιάνο έστειλε την μπάλα δίπλα στα δίχτυα, ακριβώς δίπλα από το δοκάρι, εκεί που ήταν το το μόνο σημείο, που ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να καλύψει.

Αξίζει να σημειωθεί πως την μάχη του CR7 με την τεχνολογία στο City of Football παρακολούθησαν από κοντά και οι Νταλότ, Τρινκάο, Ντιόγκο Κόστα, Κονσεϊσάο και Βέιγκα. Ο Κριστιάνο μάλιστα, μετά την επιτυχία του challenge ανέφερε πως το ρομπότ θα μπορούσε να παίζει ακόμα και στην Εθνική Πορτογαλίας.

«Είναι καλύτερο από τον Ντιόγκο», είπε διασκεδάζοντας τους συμπαίκτες του.

