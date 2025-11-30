Τα φώτα στο αθηναϊκό clasico της Λεωφόρου - Ζόρικη έξοδος για τον ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται -και ολοκληρώνεται- η 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League και τα φώτα πέφτουν στη Λεωφόρο για το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Η αυλαία του κυριακάτικου προγράμματος ανοίγει σε Αγρίνιο και Περιστέρι όπου ο Παναιτωλικός και ο Ατρόμητος υποδέχονται Ολυμπιακό και Αστέρας Τρίπολης αντίστοιχα.

Απαιτητική έξοδος για τους Ερυθρόλευκους (17:00, Cosmote Sport 1) που θέλουν να διατηρηθούν στην κορυφή, κόντρα στον ανεβασμένο επί Αναστασίου Παναιτωλικό. Μετά από ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Τσάμπιονς Λιγκ με τη Ρεάλ, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ καλείται να φύγει νικήτρια από μία παραδοσιακά ζόρικη έδρα, με τους Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι να έχουν μείνει εκτός, ενώ τις δικές τους απουσίες στα μετόπισθεν έχουν οι γηπεδούχοι.

Από την πλευρά του ο Ατρόμητος (17:00, Novasports 2) ψάχνει την πρώτη εντός έδρας νίκη της σεζόν στο δεύτερο ματς με τον Κέρκεζ στον πάγκο του, ενώ ο Αστέρας που βρίσκεται μόλις ένα βαθμό πίσω του, αλλά και μόλις στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού, θέλει το τρίτο σερί θετικό του αποτέλεσμα για να ανασάνει.

Πολύ επικίνδυνη δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά (19:00, Novasports Prime), εκεί όπου στο Κύπελλο είχε γνωρίσει βαριά ήττα με 4-1 από την ομάδα του Παπαδόπουλου που φέτος κάνει... πράματα και θάματα. Οι Βοιωτοί βρίσκονται με το σπαθί τους στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και θέλουν να συνεχίσουν την ξέφρενη πορεία τους τη στιγμή που τρέχουν το μεγαλύτερο αήττητο της ιστορίας τους στη Super League, ενώ οι Θεσσαλονικείς ψάχνουν το διπλό που θα τους κρατήσει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή (ή και θα τους φέρει εκεί), βγάζοντας αντίδραση για την απώλεια στο Γιουρόπα Λιγκ.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στη Λεωφόρο με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ (21:00, Cosmote Sport 1). Αμφότεροι από σπουδαία αποτελέσματα στην Ευρώπη, οι Πράσινοι συνέχισαν την προέλασή τους με τη νίκη επί της Στουρμ στο Γιουρόπα Λιγκ, ενώ η Ένωση έρχεται από το μεγάλο διπλό επί της Φιορεντίνα και πηγαίνουν με φουλ ψυχολογία στο αθηναϊκό classico. Επιστροφή για τον Ντέσερς -μετά από καιρό- στην αποστολή των γηπεδούχων, ενώ ο Νίκολιτς δεν μπορεί να υπολογίζεται σε Πιερό και Ζίνι.

Συνοπτικά το πρόγραμμα και η βαθμολογία:

17:00 Ατρόμητος-Αστέρας

17:00 Παναιτωλικός-Ολυμπιακός

19:00 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ

21:00 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

ΟΦΗ-Βόλος 0-1

Άρης-ΑΕΛ 2-1

Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0