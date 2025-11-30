Σήκωσε το Copa Libertadores η Φλαμένγκο εναντίον της Παλμέιρας του Άμπελ Φερέιρα

Για τον τελικό του Copa Libertadores Παλμέιρας και Φλαμένγκο τέθηκαν αντιμέτωπες, με την δεύτερη να παίρνει τον τίτλο με 1-0.

Η Φλαμένγκο ήταν αυτή που μπήκε στο παιχνίδι με καλύτερα πατήματα και περισσότερη ενέργεια. Η Παλμέιρας βρήκε σιγά - σιγά τον ρυθμό της και πήρε μέτρα στο γήπεδο.

Ωστόσο το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο χωρίς να μπορεί κάποια από τις δύο ομάδες να βρει δίχτυα.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, η Φλαμένγκο ανέβασε και άλλο ρυθμό και στο 67' ο Ντανίλο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η Παλμέιρας ανέβασε το πρεσινγκ της και έψαξε το γκολ, όμως είχε μόνο μια μεγάλη ευκαιρία με τον Βίτορ Ρόκε αλλά είδε τη Φλαμένγκο να κατεβάζει ρολά για να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου.