Η Ατλέτικο Μαδρίτης συνέχισε την καλή της φόρμα, (2-0 την Οβιέδο), φτάνοντας τις επτά συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Χάρη σε μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση του Αλεξάντερ Σόρλοθ, η Ατλέτικο κατάφερε να πάρει τους βαθμούς της νίκης.

Ο Νορβηγός επιθετικός «χτύπησε» δύο φορές μέσα σε δέκα λεπτά (16’ και 26’), «καθαρίζοντας» από νωρίς το ματς απέναντι στην ουραγό Οβιέδο.

Οι Ροχιμπλάνκος δεν κινδύνευσαν σε κανένα σημείο, έλεγξαν τον ρυθμό, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και ανέβηκαν στην 3η θέση της La Liga, μένοντας μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, αν και με παιχνίδι περισσότερο από Ρεάλ και Βιγιαρεάλ.

Νωρίτερα, η Αθλέτικ Μπιλμπάο ξέχασε τη βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα και επικράτησε 2-0 της Λεβάντε εκτός έδρας, με γκολ των Ναβάρο και Νίκο Γουίλιαμς από το πρώτο ημίχρονο, ανεβαίνοντας στην 8η θέση.