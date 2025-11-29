Ντούντου: «Σημαντικοί οι τρεις βαθμοί, εστιάζουμε στον ΠΑΟΚ»

Σημαντικούς χαρακτήρισε τους τρεις βαθμούς που κατέκτησε ο Άρης χάρη στο γκολ που πέτυχε απέναντι στην ΑΕΛ, τονίζοντας πως η προσοχή των κιτρινόμαυρων στρέφεται στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Για εμάς θεωρώ ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και το πιο σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι και οι τρεις βαθμοί αλλά ανήκει στο παρελθόν τώρα και εστιάζουμε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Τέταρτη.

Δουλεύω πολύ σε αυτό τον τομέα σε ότι αφορά το γκολ που πέτυχα. Περίμενα να μου έρθει μία τέτοια ευκαιρία και ήξερα ότι θα έρθει. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθε και σκόραρα για τον Άρη.

Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που το δουλέψαμε στις προπονήσεις για να σκοράρουμε πολλά γκολ και να μπορούμε να κερδίσουμε παιχνίδια.

Όπως είδατε ψυχολογικά δεχτήκαμε το 1-1 και το μόνο που μπορώ να πω ότι χάρηκα που σκόραρα και πήραμε την νίκη.

Όπως προείπα στο ποδόσφαιρο το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις παιχνίδια και αυτό που είναι σημαντικό είναι να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και άλλα παιχνίδια

Όταν μπορεί να παίζεις καλά και δεν κερδίζεις παιχνίδια ειδικά όταν είναι και επτά αλλά σήμερα το μόνο που κρατάμε είναι το νικητήριο γκολ και η νίκη».