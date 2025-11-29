Χατσίδης ενόψει Λεβαδειακού: «Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση»

Ο Δημήτρης Χατσίδης μίλησε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στον Λεβαδειακό, τονίζοντας πως πρέπει να μπουν συγκεντρωμένοι και δυνατά στις μονομαχίες για να κερδίσουν.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA

Για το προηγούμενο παιχνίδι με την Μπραν:

«Η αλήθεια είναι πως αξίζαμε να κερδίσουμε. Μία αδράνεια στο τέλος μας στοίχισε αυτούς τους δύο βαθμούς και που θα μας βοηθούσαν ακόμα περισσότερο στη συνέχεια της διοργάνωσης και θα ήμασταν ακόμα πιο κοντά στην πρόκριση. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι μέχρι το τελευταίο λεπτό».

Για το αν τον μπερδεύει που κατεβαίνει στη β' ομάδα:

«Όχι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα χαίρομαι όταν βρίσκομαι και θέλω να τη βοηθάω όσο μπορώ, αλλά θεωρώ πως μπορώ να βοηθήσω και στην πρώτη ομάδα. Το όφελος μου είναι πως παίρνω αγωνιστικό χρόνο και βοηθάω πάντα για το καλύτερο για το κλαμπ».

Για τους προσωπικούς του στόχους:

«Προσπαθώ να τα πάω όσο καλύτερα γίνεται».

Για το επερχόμενο ματς με τον Λεβαδειακό:

«Έχουν κάνει μία τρομερή πορεία, αλλά και εμείς έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για τον αγώνα. Πρέπει να πάμε εκεί πέρα και να κερδίσουμε το ματς που είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αν μπούμε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και δυνατά στις μονομαχίες, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν».