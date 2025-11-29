Κωνσταντινίδης: «Το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό εξαρτάται από εμάς»

Ο στενός συνεργάτης του Ράζβαν Λουτσέσκου, Παντελής Κωνσταντινίδης μίλησε για το εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στον Λεβαδειακό, τονίζοντας πως εάν είναι αυτοί που πρέπει, θα είναι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης και το αποτέλεσμα θα εξαρτάται από αυτούς.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχει μια μικρή δυσαρέσκεια που δεν κερδίσαμε το ματς, αλλά είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού. Το αφήνουμε πίσω και πάμε για το δύσκολο ματς με τον Λεβαδειακό. Θέλουμε το τρίποντο που είναι πολύ σημαντικό».

Για τους τραυματισμούς και αν υπάρχουν παίκτες που επιστρέφουν:

«Δε θα σας δώσω λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν παιδιά που επιστρέφουν».

Για την απουσία Κωνσταντέλια:

«Είναι σημαντικό κομμάτι για την ομάδα. Πρέπει η ομάδα να μπορεί όποιο παιδί και να λείπει να είναι σε θέση να τον αντικαταστήσει και να είναι ανταγωνιστική. Θέλουμε γρήγορα κοντά μας τον Κωνσταντέλια, αλλά πρέπει να καλύψουμε το κενό του με τον καλύτερο τρόπο.

Το αν και το πότε θα φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και αν το θέλει ο ίδιος είναι το λιγότερο. Το σημαντικότερο, όπως λέει και ο ίδιος, είναι να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και να γίνεται όλο και καλύτερος και να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο γιατί μπορεί να το κάνει».

Σχετικά με τον Λεβαδειακό:

«Είναι η έκπληξη της χρονιάς. Παίρνει αποτελέσματα παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο, εκμεταλλεύεται τους χώρους που δημιουργεί. Δεν είναι καθόλου τυχαία η βαθμολογική της θέση. Θα είναι δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι για εμάς απέναντι σε μια ομάδα φορμαρισμένη. Εάν είμαστε αυτοί που πρέπει, θα είμαστε πρωταγωνιστές της αναμέτρησης και το αποτέλεσμα θα εξαρτάται από εμάς.

Πρέπει να είμαστε συνεπείς στο κομμάτι της άμυνας, ενώ στην επίθεση μπορούμε να δημιουργήσουμε φάσεις και να σκοράρουμε. Πρέπει να περιορίσουμε τις επιθετικές ικανότητες του Λεβαδειακού μέσα από τις σωστές μας θέσεις στον αγωνιστικό χώρο».