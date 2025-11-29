Μαλεζάς: «Ήμασταν άτυχοι με την κόκκινη»

Ο Στέλιος Μαλεζάς μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στον Άρη και τον τρόπο που η ομάδα του γνώρισε την ήττα

Όλα όσα ανέφερε ο προπονητής της ΑΕΛ Novibet, μετά το τέλος του αγώνα, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.

Αναλυτικά:

“Δεν μπήκαμε όπως θα έπρεπε στο ματς. Είτε δεν πηγαίναμε δυνατά στις μονομαχίες είτε επειδή δεν κρατήσαμε τη μπάλα όπως έπρεπε”.

Για την κόκκινη κάρτα:

“Μετά το γκολ που δεχθήκαμε, προσπαθήσαμε να παίξουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Ημασταν άτυχοι με την κόκκινη αλλά χειριστήκαμε άψογα το ματς, βάλαμε το γκολ αλλά για ακόμη μία φορά δεν πήραμε το τελικό αποτέλεσμα”.

Για την αντίδραση της ομάδας του στο 2-1 του Άρη και για το αν ανέβηκε η άμυνα:

“Δεν έχει ανέβει η άμυνα για τεχνητό οφσάιντ. Είχαμε τη δυναότητα να διώξουμε τη μπάλα αλλά δεν το κάναμε και έτσι δεχθήκαμε το γκολ”.