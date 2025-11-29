Χιμένεθ: «Πρέπει να γίνουμε πιο πολύ...αλήτες»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ και την επιστροφή στις νίκες, τονίζοντας πως η ομάδα του πρέπει να γίνει πιο "street" και ...αλήτικη στην νοοτροπία και να μην κάνει τέτοια λάθη.

Όλα όσα ανέφερε ο προπονητής του Άρη μετά την νίκη απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.

Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι:

"Δεν γυρίσαμε πίσω μετά το γκολ, για εμένα τα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα ήταν πολύ καλά. Αυτό που κατάλαβα είναι πως όταν πετύχαμε το γκολ απελευθερωθήκαμε ψυχολογικά. Αυτό είναι λάθος όταν συμβαίνει τόσο νωρίς. Φυσικά και δεν είχε τελειώσει τίποτα. Στα αποδυτήρια το συζητήσαμε και ξεκινήσαμε καλά όσο αναφορά την νοοτροπία, όμως η αποβολή τους ανάγκασε να γυρίσουν στην άμυνα και εκεί μας έλειψαν και μας λείπουν παίκτες που θα διασπάσουν την άμυνα, θα ανοίξουν τους διαδρόμους και θα μας δώσουν φάσεις. "

Για την αφέλεια στο δεύτερο ημίχρονο:

"Θα ακουστεί περίεργο, αλλά εγώ έτσι το βλέπω. Πολύ κινητό και λίγο παιχνίδι έξω στον δρόμο... Δεν επιτρέπεται να μας αιφνιδιάζουν σε μια τέτοια φάση που έχει να κάνει με την εξυπνάδα μας. Πρέπει να είμαστε πιο πολύ... του δρόμου. "Αλήτες".

Για τον Ράσιτς:

"Έχει ένα θέμα στον τένοντα, παρόμοιο, όχι όμως στο ίδιο σημείο, όπως του Φαμπιάνο. Κάποιες φορές είναι καλύτερα, κάποιες άλλες έχει ενοχλήσεις, κάτι όμως που μέχρι να φτάσουμε σε κάποιο μπρέικ δεν θα το ύσουμε, Χρειάζεται ξεκούραση. "

Ενόψει ΠΑΟΚ:

"Σήμερα είναι μια ευνοϊκή μέρα για να διαμαρτυρηθούμε για την κακή μας τύχη. Αυτό που λέω είναι πως δεν είναι το πρόβλημα μας ο αριθμός των τραυματισμών, αλλά οι παίκτες που επιστρέφουν και δεν βρίσκονται στο 100%, άρα αν τους βάλουμε στο παιχνίδι κινδυνεύουν να υποτροπιάσουν. Δουλεύουμε με νεαρούς και 3-4 από αυτούς θα εξελιχθούν σε χρήσιμους παίκτες της ομάδας μας. Για παράδειγμα το παιχνίδι του Παναγίδη απέναντι στην ΑΕΚ. Που πήρε χρόνο και ευκαιρία. Για μένα το μεγάλο νέο σήμερα ήταν τα λεπτά που πήρε ο Μαμαντού (Νινγκ) και ο Φαντικά. "

Για το κασκόλ με την ΑΕΚ:

"Είναι λαϊκισμός να γίνεται αυτή η κριτική. Εύχομαι να κερδίσουμε με τον Άρη το κύπελλο και αν αργότερα φύγω απ΄οτην ομάδα, επιστρέψω, και με τιμήσει η ομάδα με ένα κασκόλ, σίγουρα δεν θα το πετάξω κάτω. Δεν οργάνωσα κάτι, ευχαριστώ την ΑΕΚ για την αναγνώριση της προσφοράς μου στην ομάδα, αλλά θα επαναλάβω πως αυτό ήταν μια βράβευση από την μεριά τους, είμαι επαγγελματίας και ανήκω στον Άρη. "