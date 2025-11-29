Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΥΡΩΠΗ Λυτρωτής Παυλίδης με buzzer beater! (vid) 29-11-2025 22:06 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Benfica ΠΡΟΣΩΠΑ Βαγγέλης Παυλίδης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES H Μπενφίκα έχανε με 1-0 από την Νασιονάλ στην Μαδέιρα μέχρι το 89ο λεπτό, όμως ο Πρεστιάνι ισοφάρισε και ο Βαγγέλης Παυλίδης με το 10ο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα έκανε το τελικό 1-2 στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων! Μη ανιχνεύσιμη από τους δημοσκόπους: Η περιοχή της Ελλάδας που βγάζει Καρυστιανού πρώτη και με διαφορά instanews.gr Γρήγορος, εγκεφαλικός, με τρομερό αμυντικό φίλτρο: Βλέπει στον γιο του Σισέ τον νέο ηγέτη της άμυνας menshouse.gr Ο κίπερ και οι 4 της άμυνας: Οι 5 Έλληνες στα μετόπισθεν που ειναι πολύ πιθανό να ξεκινάει του χρόνου ο Νίστρουπ menshouse.gr Απανωτά μπαμ: Τι έκλεισε και τι διεκδικεί η νέα πλατφόρμα Αλαφούζου dailymedia.gr Κουίζ ομιλείτε ελληνικά: Εάν τερματίσεις αυτό το τεστ αυξανόμενης δυσκολίας έχεις γνώσεις Μπαμπινιώτη menshouse.gr Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Σε σχέση με πασίγνωστο μοντέλο dailymedia.gr Ο… γκουρού των δημοσκόπων: Ο μοναδικός που βλέπει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη κάλπη instanews.gr H FIFA απαγόρευσε την ωραιότερη φανέλα του Μουντιάλ! menshouse.gr Λυτρωτής Παυλίδης με buzzer beater! (vid) SHARE