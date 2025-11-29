Λυτρωτής Παυλίδης με buzzer beater! (vid)

H Μπενφίκα έχανε με 1-0 από την Νασιονάλ στην Μαδέιρα μέχρι το 89ο λεπτό, όμως ο Πρεστιάνι ισοφάρισε και ο Βαγγέλης Παυλίδης με το 10ο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα έκανε το τελικό 1-2 στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων!