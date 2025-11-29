Κριτική παικτών Άρη: Άνθρωπος της τελευταίας στιγμής ο Ντούντου - Άρεσε ο Φαντιγκά

Η κριτική των παικτών του Άρη, μετά την νίκη επί της ΑΕΛ

Διούδης 7: Δεν επενέβη και ιδιαίτερα, καθώς στο ακυρωθέν γκολ της ΑΕΛ δεν μπορούσε να κάνει και πολλά. Ενώ στο πέναλτι του Πασά δεν φέρει ευθύνη

Άλβαρο 8: Αλάνθαστος και σταθερός στις περισσότερες μονομαχίες. Δείχνει να παίρνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όσο περνούν τα παιχνίδια.

Ρόουζ 7: Ο Άρης έχει ανάγκη από τον πιο παλιό παίκτη της ομάδας και σίγουρα ο Ρόουζ μπορεί να μεταδώσει τα στοιχεία που χρειάζονται με την εμπειρία του. Κυρίως όσο λείπει ο Φαμπιάνο.

Τεχέρο 8: Πολλά τρεξίματα και δημιουργία. Ο Τεχέρο αποτελεί μια καλή σταθερά για τον φετινό Άρη των προβλημάτων.

Φαντικά 7: Ανεβασμένος όσο περνούν τα παιχνίδια. Μπορεί να ανατρέπει τον παίκτη της ΑΕΛ σε κρίσιμο σημείο, όμως διορθώνει το λάθος του με σουτ, το οποίο οδήγησε στην... ασίστ στον Ντούντου και το 2-1.

Γαλανόπουλος 7: Χρειάζεται περισσότερο χρόνο και αυτοπεποίθηση για να δείξει το καλό του πρόσωπο

Ράτσιτς 8: Άρτιο παιχνίδι από τον Σέρβο. Όσο αγωνίστηκε ήταν εκεί που έπρεπε και μοίρασε παιχνίδι για τους συμπαίκτες του

Μορουτσάν 6: Καλύτερος στον άξονα από τα εξτρέμ. Όμως χρειάζεται παιχνίδια στη φυσική του θέση για να πείσει τον ΧΙμένεθ και να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται μεσοεπιθετικά ο Άρης.

Πέρεθ 7: Ίσως και το καλύτερο του παιχνίδι με τα κιτρινόμαυρα. Είχε τις στιγμές του στο πρώτο μέρος. Όμως ψάχνει ακόμη το γκολ

Γιαννιώτας 8: Θέληση, πάθος και πείσμα. Αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά που δεν μπορεί να προσφέρει κανείς άλλος από τον Έλληνα εξτρέμ του Άρη.

Μορόν 7: Αφού σκόραρε όλα καλά! Μετά το γκολ ο Μορόν έπαιξε με μεγαλύτερη άνεση, όμως και πάλι δεν τροφοδοτήθηκε όσο θα ήθελε

Αναπληρωματικοί:

Ντούντου 8: Αν δεν έβαζε το γκολ θα λέγαμε πως ... πέρασε και δεν ακούμπησε. Όμως όλοι κρίνονται βάσει αποτελέσματος.

Παναγίδης: Δεν μπορεί να κριθεί ιδιαίτερα, καθώς δεν συμμετείχε σε πολλές μπαλιές

Νινγκ 7: Μπήκε για λίγο, όμως αμέσως ανέλαβε τον ρόλο που του ζητήθηκε ως άλλος... Ράσιτς