Χιμένεθ: «Θα ήταν άδικο να μην κερδίζαμε σήμερα»

Δίκαιη χαρακτήρισε την νίκη του Άρη απέναντι στην ΑΕΛ στις καθυστερήσεις με 2-1 ο Μανόλο Χιμένεθ, τονίζοντας πως επικράτησε τρελά μετά από το γκολ του Ντούντου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θεωρώ ότι μέχρι το 1-0 παίξαμε το καλύτερο μας παιχνίδι από τότε που είμαι στον Άρη. Μετά, όμως, αδικαιολόγητα χαλαρώσαμε. Μας δυσκόλεψε και το γεγονός ότι όταν η ΑΕΛ έμεινε με παίκτη λιγότερο, έπαιζε με οκτώ παίκτες πίσω και δεν μπορούσαμε να βρούμε χώρους. Εκεί χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές που να μπορούν να δημιουργήσουν, όπως ο Περέθ. Ήταν φανερό ότι η Λάρισα είχε χώρο να βρει αντεπιθέσεις.

Μετά στην ισοφάριση επικράτησε μία τρέλα· δόθηκε ένα φάουλ, το παιχνίδι συνεχίστηκε και κέρδισαν το πέναλτι. Θα ήταν άδικο να μην κερδίζαμε σήμερα. Παίξαμε καλά, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα γκολ και ποδοσφαιριστές που μπορούν να τα δώσουν.

Επαναλαμβάνω, είναι εύκολο να μιλάμε για νούμερα και στατιστικές, αλλά για εμάς είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε αλλαγές με αυτό το ρόστερ. Κοιτούσαμε τον πάγκο και δεν ξέραμε τι να βάλουμε».