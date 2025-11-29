H Γιουβέντους πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στην Κάλιαρι που πάλεψε το ματς στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η Κάλιαρι «αιφνιδίασε» την Γιουβέντους, παίρνοντας... κεφάλι στο σκορ με τον Εσποσίτο στο 26ο λεπτό του αγώνα να δίνει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η... απάντηση των γηπεδούχων ήταν όμως άμεση και ένα λεπτό μετά ο Γιλντίζ ισοφάρισε σε 1-1 για την Γιουβέντους, φέρνοντας ξανά σε ισορροπία το ματς.

Στη συνέχεια η «Γηραιά Κυρία» ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοση της, ψάχνοντας την ολική ανατροπή.

Τελικά τα κατάφερε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Τούρκο μεσοεπιθετικό να σκοράρει ξανά δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Με το «τρίποντο» αυτό η Γιουβέντους ανέβηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας με 23 βαθμούς, ενώ η Κάλιαρι που πάλεψε στα ίσα το ματς, παρέμεινε στην 14η θέση με 11 πόντους στην συγκομιδή της.

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Περάν, Καλούλου, Κέλι, Κούπμαϊνερς, ΜακΚένι, Λοκατέλι, Τουράμ (70′ Μιρέτι), Κόστιτς (46′ Καμπιάσο), Κονσεϊσάο (85′ Καμπάλ), Γιλντίζ (85′ Οπέντα), Βλάχοβιτς (31′ Νταβίντ)

ΚΑΛΙΑΡΙ: Καπρίλε, Ζάπα, Ντεϊολά, Λουπέρτο, Παλέστρα, Αντόπο (81′ Γκαετάνο), Λιτετά (53′ Πράτι), Φολορούνσο (81′ Κιλικτσόι), Ομπέρ (53′ Ιντρίσι), Εσποσίτο (70′ Φελίτσι), Μπορέλι