Τον χαβά του ο Γιαμάλ - Ακόμη μια «τρελή» εμφάνιση

Η Μπαρτσελόνα νίκησε την Αλαβές με 3-1, με τον Ισπανό να έχει για ακόμη μια φορά καθοριστικό ρόλο.

Μπορεί ο Ντάνι Όλμο να πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα, καθώς πέτυχε δύο γκολ, όμως ο Λαμίν Γιαμάλ έκλεψε την παράσταση.

Πώς το έκανε; Με τα στατιστικά του στον αγώνα και με την πολύ καλή εμφάνισή του. Άλλωστε το 1 γκολ και η 1 ασίστ δεν είναι και λίγο. Αλλά δεν έμεινε εκεί.

Ο Γιαμάλ για την ακρίβεια κατέγραψε

• 1 γκολ

• 1 ασίστ

• 1 δημιουργημένη ευκαιρία

• 1 μεγάλη ευκαιρία

• 7 τελικές

• 9 επιτυχημένες ντρίμπλες

• 9 επαφές στην περιοχή

• 41 επιτυχείς πάσες

• 93 συνολικές επαφές στην μπάλα

• 15 κερδισμένες μάχες

• 8 ανακτήσεις μπάλας