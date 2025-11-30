Τον χαβά του ο Γιαμάλ - Ακόμη μια «τρελή» εμφάνιση

Μπορεί ο Ντάνι Όλμο να πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα, καθώς πέτυχε δύο γκολ, όμως ο Λαμίν Γιαμάλ έκλεψε την παράσταση.
Πώς το έκανε; Με τα στατιστικά του στον αγώνα και με την πολύ καλή εμφάνισή του. Άλλωστε το 1 γκολ και η 1 ασίστ δεν είναι και λίγο. Αλλά δεν έμεινε εκεί.
Ο Γιαμάλ για την ακρίβεια κατέγραψε
• 1 γκολ
• 1 ασίστ
• 1 δημιουργημένη ευκαιρία
• 1 μεγάλη ευκαιρία
• 7 τελικές
• 9 επιτυχημένες ντρίμπλες
• 9 επαφές στην περιοχή
• 41 επιτυχείς πάσες
• 93 συνολικές επαφές στην μπάλα
• 15 κερδισμένες μάχες
• 8 ανακτήσεις μπάλας