Οι πιο υψηλά βαθμολογημένοι παίκτες της Premier League έως τώρα

Το να ξεχωρίσει κανείς στο αγγλικό πρωτάθλημα είναι αρκετά δύσκολο, πόσο μάλλον να είναι και σταθερά υψηλά στην προσωπική βαθμολογία.

Ακόμη μια σεζόν στην Αγγλία όπου οι εκπλήξεις δεν λείπουν και οι παίκτες βάζουν τα δυνατά του για να ξεχωρίσουν.

Ωστόσο ελάχιστοι είναι εκείνοι που έχουν καταφέρει να έχουν σταθερή απόδοση και που είναι πάντοτε οι καλύτεροι για την ομάδα τους.

Αυτό φαίνεται και στα στατιστικά τους, με πέντε παίκτες να ξεχωρίζουν σε όλο το πρωτάθλημα.

Για την ακρίβεια ξεχωρίζει μια πεντάδα, μετά από 12 αγώνες και 900+ λεπτά στο χορτάρι.

Οι πρώτοι πέντε της σεζόν

7.78 - Έρλινγκ Χάαλαντ

7.35 - Ντέκλαν Ράις

7.31 - Γκράνιτ Τσάκα

7.30 -Μοΐζες Καϊσέδο

7.30 - Γκαμπριέλ Μαγκαλάες