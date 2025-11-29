Παναθηναϊκός: Το ξέσπασμα στην γκολάρα του Καλάμπρια και η αγκαλιά Αλαφούζου - Μπενίτεθ (vid)

Η «ζεστή» ατμόσφαιρα στην εξέδρα, οι πανηγυρισμοί στα δύο γκολ και η αγκαλιά του Ράφα Μπενίτεθ με τον Γιάννη Αλαφούζο στην λήξη του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στο ΟΑΚΑ την Στουρμ Γκρατς και κατάφερε να πάρει μια υπερπολύτιμη νίκη με 2-1, χάρη στα υπέροχα γκολ των Σφιντέρσκι και Καλάμπρια.

Η «πράσινη» ΠΑΕ λοιπόν δημοσίευσε ένα βίντεο με την παρακάμερα της αναμέτρησης, δίνοντας έμφαση στις αντιδράσεις της εξέδρας και του πάγκου στην εξέλιξη του αγώνα.

Φυσικά ξεχώρισαν οι πανηγυρισμοί στα δύο γκολ των «πράσινων» και ειδικά σε αυτό του Ιταλού μπαρ, που έκρινε και το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και η αγκαλιά του «πράσινου» τεχνικού με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, μετά την λήξη.

Δείτε την παρακάμερα: