Νέα ήττα για Παρί Σεν Ζερμέν και... φωτιά στην κορυφή!

Η Μονακό επικράτησε με 1-0 της πρωταθλήτριας Ευρώπης και απειλεί να την ρίξει από την κορυφή.

Κι όμως, η Μονακό που έφαγε διαδοχικές τεσσάρες από Λανς, Ρεν και δεν κατάφερε να κερδίσει την Πάφο, κατάφερε να κερδίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Οι Μονεγάσκοι βρήκαν τρόπο να ανασυνταχθούν και κατάφεραν να κερδίσουν την Παρί Σεν Ζερμέν (1-0), που κινδυνεύει να μείνει στο τέλος της αγωνιστικής, ακόμα και στην τρίτη θέση.

Ένα γκολ του Μιναμίνο (68') έκρινε την αναμέτρηση, με την Μονακό να αντέχει ως το τέλος παρά την αποβολή του Κέρερ (80') και να φτάνει στην πολύ μεγάλη νίκη που την έφερε και πάλι στην πρώτη εξάδα.