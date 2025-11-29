Κόντης: «Πρέπει να αλλάξουμε την εικόνα μας, παίρνω την ευθύνη»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη μετά την ήττα του ΟΦΗ με 0-1 από τον Βόλο.

Την ευθύνη για την ήττα του ΟΦΗ απέναντι στον Βόλο, ανέλαβε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος σε δηλώσεις του μετά το ματς ανέφερε ότι η ομάδα του πρέπει να αλλάξει αγωνιστική εικόνα και να αντιληφθεί την κατάσταση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο προπονητής των «Κρητικών»:

«Η ευθύνη είναι δικιά μου, δεν έπεισα τους παίκτες πόσο σημαντικό ήταν το παιχνίδι. Δεν ήμασταν καλοί, δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, ίσως να αξίζαμε την ισοπαλία.

Θέλουμε περισσότερα από την ομάδα, έχουμε πολλή δουλειά και δρόμο να τραβήξουμε. Πρέπει να αντιληφθούμε την κατάσταση, εγώ πρώτος από όλους, και να αλλάξουμε την εικόνα μας.»