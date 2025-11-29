Ατρόμητος: Με τρεις απόντες κόντρα στον Αστέρα Aktor

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League στο Περιστέρι κόντρα στον Aστέρας Aktor.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ατρόμητος:

«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας εν όψει της αναμέτρησης κόντρα στον Asteras Aktor στο Περιστέρι (30/11, 17:00) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025/26.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης, ο προπονητής της ομάδας μας, Ντούσαν Κέρκεζ, ανακοίνωσε και την αποστολή που θα είναι διαθέσιμη για το ματς.

Αυτή την αποτελούν οι:

Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσακμάκης, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Χότζα, Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Αϊτόρ, Μπάκου, Πάλιουρας.

Εκτός έχουν μείνει λόγω τραυματισμών οι Μουτουσαμί, Tζοβάρας και Τσιλούλης».