Τα δέκα πιο «βαριά» συμβόλαια της σεζόν στην La Liga

Στην Ισπανία οι ομάδες πληρώνουν αδρά ώστε να έχουν τα πρώτα ονόματα και να πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα.

Η AS δημοσίευσε μια λίστα η οποία πραγματεύεται τα πιο βαριά συμβόλαια στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει έξι παίκτες στην δεκάδα, με την Μπαρτσελόνα να ακολουθεί με τρεις, ενώ η Ατλέτικο έχει μόλις έναν παίκτη.

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες της La Liga

1. Κιλιάν Μπαπέ - Ρεάλ Μαδρίτης

Εβδομαδιαίος μισθός: 600.962€

Ετήσιος μισθός: 31.250.000€

2. Νταβίντ Αλάμπα - Ρεάλ Μαδρίτης

Εβδομαδιαίος μισθός: 432.692€

Ετήσιος μισθός: 22.500.000€

3. Γιαν Όμπλακ - Ατλέτικο Μαδρίτης

Εβδομαδιαίος μισθός: 400.577€

Ετήσιος μισθός: 20.830.000€

4. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι - Μπαρτσελόνα

Εβδομαδιαίος μισθός: 400.577€

Ετήσιος μισθός: 20.830.000€

5. Τζουντ Μπέλινγκχαμ - Ρεάλ Μαδρίτης

Εβδομαδιαίος μισθός: 400.577€

Ετήσιος μισθός: 20.830.000€

6. Βινίσιους Ζούνιορ - Ρεάλ Μαδρίτης

Εβδομαδιαίος μισθός: 400.577€

Ετήσιος μισθός: 20.830.000€

7. Φρένκι Ντε ντε Γιονγκ - Μπαρτσελόνα

Εβδομαδιαίος μισθός: 365.385€

Ετήσιος μισθός: 19.000.000€

8. Ραφίνια - Μπαρτσελόνα

Εβδομαδιαίος μισθός: 320.577€

Ετήσιος μισθός: 16.670.000€

9. Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ - Ρεάλ Μαδρίτης

Εβδομαδιαίος μισθός: 320.577€

Ετήσιος μισθός: 16.670.000€

10. Φεντερίκο Βαλβέρδε - Ρεάλ Μαδρίτης

Εβδομαδιαίος μισθός: 320.577€

Ετήσιος μισθός: 16.670.000€