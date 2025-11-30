Τα δέκα πιο «βαριά» συμβόλαια της σεζόν στην La Liga

Η AS δημοσίευσε μια λίστα η οποία πραγματεύεται τα πιο βαριά συμβόλαια στο ισπανικό πρωτάθλημα.
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει έξι παίκτες στην δεκάδα, με την Μπαρτσελόνα να ακολουθεί με τρεις, ενώ η Ατλέτικο έχει μόλις έναν παίκτη.
Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες της La Liga
1. Κιλιάν Μπαπέ - Ρεάλ Μαδρίτης
Εβδομαδιαίος μισθός: 600.962€
Ετήσιος μισθός: 31.250.000€
2. Νταβίντ Αλάμπα - Ρεάλ Μαδρίτης
Εβδομαδιαίος μισθός: 432.692€
Ετήσιος μισθός: 22.500.000€
3. Γιαν Όμπλακ - Ατλέτικο Μαδρίτης
Εβδομαδιαίος μισθός: 400.577€
Ετήσιος μισθός: 20.830.000€
4. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι - Μπαρτσελόνα
Εβδομαδιαίος μισθός: 400.577€
Ετήσιος μισθός: 20.830.000€
5. Τζουντ Μπέλινγκχαμ - Ρεάλ Μαδρίτης
Εβδομαδιαίος μισθός: 400.577€
Ετήσιος μισθός: 20.830.000€
6. Βινίσιους Ζούνιορ - Ρεάλ Μαδρίτης
Εβδομαδιαίος μισθός: 400.577€
Ετήσιος μισθός: 20.830.000€
7. Φρένκι Ντε ντε Γιονγκ - Μπαρτσελόνα
Εβδομαδιαίος μισθός: 365.385€
Ετήσιος μισθός: 19.000.000€
8. Ραφίνια - Μπαρτσελόνα
Εβδομαδιαίος μισθός: 320.577€
Ετήσιος μισθός: 16.670.000€
9. Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ - Ρεάλ Μαδρίτης
Εβδομαδιαίος μισθός: 320.577€
Ετήσιος μισθός: 16.670.000€
10. Φεντερίκο Βαλβέρδε - Ρεάλ Μαδρίτης
Εβδομαδιαίος μισθός: 320.577€
Ετήσιος μισθός: 16.670.000€