Σφήνα σε όλους τους «μεγάλους» πάει να μπει η φετινή Σάντερλαντ: Βρέθηκαν να χάνουν με 2-0 από την Μπόρνμουθ στην έδρα της, ωστόσο με μία τεράστια ανατροπή, οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με 3-2 και πάνε φουλ για Ευρώπη!

Τι και αν βρέθηκε με 2-0 πίσω στο σκορ στο 15', η Σάντερλαντ έβγαλε ψυχή και συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο, καθώς έκανε την ανατροπή κόντρα στην Μπόρνμουθ, επικράτησε με 3-2 και ανέβηκε στην 4η θέση της Premier League με 22 βαθμούς.

Οι Cherries με δύο γρήγορα γκολ του Αντλί στο 7ο λεπτό και του Τάιλερ Άνταμς στο 15' βρέθηκαν από νωρίς μπροστά στο σκορ και πήγαιναν φουλ για ένα μεγάλο «διπλό». Ωστόσο, η ομάδα του Ρεζίς Λε Μπρι έβγαλε ψυχή και κατάφερε να γυρίσει το ματς.

Αρχικά, στο 30ο λεπτό ο Λε Φι με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι μείωσε σε 2-1 και με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου (46΄) ισοφάρισε σε 2-1 με τον Τραορέ, έπειτα από ασίστ του Γκρανίτ Τζάκα. Την... χαριστική βολή στη Μπόρνμουθ έδωσε ο Μπράιαν Μπρόμπει, με τον 23χρονο στράικερ να διαμορφώνει το τελικό 3-2 και να υπογράφει την ανατροπή της Σάντερλαντ στο 69ο λεπτό.

Τέλος, στο «Κομιούνιτι» η Μπρέντφορντ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και με το τελικό 3-1 επί της Μπέρνλι ανέβηκε ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία και... ονειρεύεται επίσης Ευρώπη, καθώς ανέβηκε στην 8η θέση με 19 βαθμούς.