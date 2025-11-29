ΑΕΚ: Αυτός είναι ο Καραργύρης που κάνει θραύση στην Κ19 (vid)

Η Κ19 της ΑΕΚ πέτυχε σπουδαίο διπλό στο Κορωπί επί του Παναθηναϊκού με 1-3 έχοντας πρωταγωνιστή τον Ζώη Καραργύρη, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ και έφτασε τα 13 συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα υποδομών της Super League!

Ο 18χρονος σέντερ-φορ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι ερχόμενος από τις Ακαδημίες της Ουτρέχτης, αποτελεί ένα σημαντικό πρότζεκτ για την Ένωση και μάλιστα, συμπεριλαμβάνεται σε ένα γκρουπ παικτών, που «ανεβαίνει» σε σταθερή βάση στην πρώτη ομάδα και προπονείται υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Τα στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει - παίζοντας στην κορυφή της επίθεσης - είναι η εκτελεστική του δεινότητα και η αθλητικότητα που έχει. H οποία, σε συνδυασμό με το δυνατό κορμί του (ύψους 1.85μ), τον κάνει να υπερέχει σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες κάνοντας τη διαφορά. Με τα νούμερα του να είναι πραγματικά εντυπωσιακά, καθώς σε 10 παιχνίδια μετρά 13 τέρματα!

Η εικόνα του, μαρτυρά ένα παιδί που έχει προοπτικές αλλά παράλληλα, χρειάζεται να συνεχίσει τη σκληρή δουλειά καθώς όλα όσα συμβαίνουν είναι μόνον η αρχή σε επίπεδο Ακαδημιών. Βασικό ζητούμενο για την ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς, είναι το επόμενο βήμα να γίνει ομαλά. Χωρίς βιαστικές κινήσεις. Ο Ζώης Καραργύρης θυμίζουμε, ήταν στον πάγκο στον αγώνα Κυπέλλου με το Αιγάλεω (δεν χρησιμοποιήθηκε) και οι μέχρι τώρα συμμετοχές του, είναι αποκλειστικά και μόνο με την φανέλα της Κ19. Το μέλλον λοιπόν θα δείξει, πότε ο Νίκολιτς θα κρίνει ότι είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα, καθώς επαναλαμβάνουμε τον τσεκάρει σε σταθερή βάση στα Σπάτα...

Ποιος είναι ο Ζώης Καραργύρης

Ο 18χρονος Ζώης Καραργύρης (18/8/2007) έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στο τοπικό πρωτάθλημα της Αργολίδας. Ξεχώρισε με την ικανότητα του στο σκοράρισμα και με τις εμφανίσεις στις μικτές του Άργους μπήκε στην ατζέντα ομάδων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Τα 33 γκολ που σημείωσε στα 16 του χρόνια την αγωνιστική περίοδο 2022/23, αποτέλεσαν το «διαβατήριο» της μεταγραφής του στην Ουτρέχτη. Στην ολλανδική ομάδα έμεινε μια διετία. Είχε μια εξαιρετική πρώτη σεζόν στην Κ17 με 13 γκολ σε 23 συμμετοχές, ενώ τον επόμενο χρόνο προωθήθηκε στην Κ19 όπου δεν έπιασε ανάλογες επιδόσεις.

Ο ίδιος σκεφτόταν το μέλλον του στην Ολλανδία αλλά κάπου εκεί προέκυψε η ΑΕΚ η οποία εν τω μεταξύ είχε μπει σε φάση πλήρους ανοικοδόμησης στο κομμάτι των Ακαδημιών, με τον Γιώργο Γεωργιάδη Διευθυντή στα τμήματα υποδομών. Η προοπτική της ΑΕΚ έπεισε τον Καραργύρη που είπε το «ναι» και μετά από μια διετία στην Ουτρέχτη επέστρεψε για να φορέσει τα κιτρινόμαυρα αποτελώντας βασική μονάδα της Κ19. Ο 18χρονος σέντερ φορ, είναι μέλος της Εθνικής Νέων με 2 γκολ σε 4 παιχνίδια (με την Εθνική Κ17 έχει 2 γκολ σε 8 αγώνες) ενώ θυμίζουμε πως η ΑΕΚ τον έχει δέσει με επαγγελματικό συμβόλαιο μαζί με άλλα εννέα παιδιά.

Τα δέκα επαγγελματικά συμβόλαια που υπέγραψαν ποδοσφαιριστές των τμημάτων υποδομής εν όψει της σεζόν 2025-26 τον περασμένο Οκτώβρη είναι ο μεγαλύτερος αριθμός επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που είχε ποτέ στο δυναμικό της η Ακαδημία της Ένωσης. Δείγμα του προγραμματισμού που υπάρχει πλέον και της προοπτικής που έχουν πολλά παιδιά, όχι μόνον σε επίπεδο Κ19 αλλά και στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες.