Κέιν, Χάαλαντ και Μπαπέ βγάζουν ασπροπρόσωπες τις ομάδες τους

Οδεύοντας σιγά - σιγά προς τα μισά της σεζόν, οι παίκτες έχουν πάρει τα πάνω τους και εκείνοι που ξεχωρίζουν είναι οι επιθετικοί.

Μπάγερν Μονάχου, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης είναι πολύ ευχαριστημένες με την απόδοση των επιθετικών τους και τα νούμερα μιλούν από μόνα τους.

Για την ακρίβεια η Μπάγερν Μονάχου βλέπει έως τώρα τον Χάρι Κέιν να έχει σκοράρει 29 γκολ σε 25 αγώνες, η Σίτι τον Χάαλαντ να ματώνει τα δίχτυα 32 φορές σε 23 παιχνίδια, ενώ η Ρεάλ τρίβει τα χέρια της με τον Μπαπέ που έχει σκοράρει 27 γκολ σε 23 συμμετοχές.

Επομένως τόσο οι προπονητές τους, όσο και οι σύλλογοι δικαιώνονται για τις επιλογές τους και χαμογελούν όσο τους βλέπουν να σκοράρουν κατά ριπάς.