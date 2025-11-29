Με Ντέσερς η αποστολή του Παναθηναϊκού για ΑΕΚ!

Ο Σίριλ Ντέσερς επιστρέφει στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το κρίσιμο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Εκτός ο Ταμπόρδα.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο την ΑΕΚ και σήμερα ολοκλήρωσε την προετοιμασία του, με τον Ράφα Μπενίτεθ να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή του και τον Σίριλ Ντέσερς, που έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του.

Εκτός είναι φυσικά οι Λαφόν - Κυριακόπουλος, που έκαναν θεραπεία, οι Πελίστρι - Σάντσες, που έκαναν ατομικό, ο Ταμπόρδα, αλλά και ο Τόνι Βιλένα, που ήταν στον πάγκο της ομάδας στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.

Υπενθυμίζουμε πως την προπόνηση των «πράσινων» παρακολούθησε και ο Γιάννης Αλαφούζος, για να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της κυριακάτικης εντός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Λαφόν.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς, Σταμέλλος».