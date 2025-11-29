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Λίλο και δοκάρι στέρησαν από τον Τζόκα το γκολ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Βόλος απείλησε την εστία του ΟΦΗ με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τζόκα.

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Λίλο και δοκάρι στέρησαν από τον Τζόκα το γκολ (vid)