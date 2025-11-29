Στο Κορωπί για την τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει ΑΕΚ ο Αλαφούζος

Ο Γιάννης Αλαφούζος δίνει το «παρών» στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το κρίσιμο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο την ΑΕΚ, σε ένα πολύ κομβικό παιχνίδι για την συνέχεια του Πρωταθλήματος, με τον Γιάννη Αλαφούζο να δίνει το «παρών» στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ έχει προχωρήσει στην ίδια ενέργεια κι άλλες φορές φέτος, ενώ γενικά είναι πλέον πολύ πιο ενεργός, κάτι που προανήγγειλε και στην συνέντευξη που έδωσε.

Χτες μάλιστα ήταν στην αίθουσα Τύπου του ΟΑΚΑ, στην παρουσίαση των Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και Στέφανου Κοτσόλη, ενώ πριν από σχεδόν έναν μήνα είχε παρουσιάσει ο ίδιος τον Ράφα Μπενίτεθ.